После слухов о разрыве: Лили Джеймс и Мэтта Смита поймали на совместной прогулке (Фото)

Новости шоу бизнеса:В воскресенье, 29 марта, актеров заметили во время прогулки, и это после слухов о возможном разрыве.

Папарацци застали Лили Джеймс и Мэтта Смита в хорошем расположении духа.

На одной из фотографий Джеймс улыбается, в то время как Смит с интересом смотрит на нее. Тем не менее пара, казалось, сохраняла дистанцию во время прогулки.

Но это может быть связано с общепринятым социальным дистанцированием в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Фото www.instagram.com/pearlsentertainment

В декабре Лили и Мэтт спровоцировали слухи о разрыве отношений, поскольку несколько месяцев не появлялись на публике вместе. За это время Лили видели в компании Макса Ланеселли после афтепати British Fashion Awards.

"Они вышли вместе, но потом Лили села в такси самостоятельно. Она держала голову опущенной, как будто не хотела фотографироваться с ним", - уточнил источник.

А Смита видели в компании со своей коллегой по сериалу "Корона" Клэр Фой, хотя знатоки утверждают, что они просто друзья.

Фото www.instagram.com/northamptonboy

Слухи о романтических отношениях между Джеймс и Смитом пошли еще в 2014 году. Затем они дебютировали на красной ковровой дорожке в качестве пары в начале 2015 года. С тех пор Лили и Мэтт совместно работали над некоторыми кинопроектами.