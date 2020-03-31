"Лулу очень старается": Арнольд Шварценеггер поделился милым снимком со своим осликом

Новости шоу бизнеса:Американский актер поделился с поклонниками забавным фото вместе с домашним любимцем.

Арнольд Шварценеггер, известный по роли в легендарном фильме "Терминатор", никогда не падает духом и знает, как поднять настроение поклонникам. Забавные кадры, которые он публикует на личной странице в инстаграме, вызывают ажиотаж и активные обсуждения среди подписчиков. Очередной снимок с осликом менее, чем за сутки набрал почти миллион лайков.

Находясь на карантине, каждый развлекается, как может. Арнольд Шварценеггер решил с пользой провести время и сыграл с осликом Лулу в шахматы. На фотографии видно, как актер курит сигару в то время, как Лулу делает свой ход.

Вот вам ежедневное обновление о жизни Лулу – она не лучший партнер для игры в шахматы, но очень старается. Если вы откладывали на потом что-то вроде изучения шахмат со своей семьей, используйте время, которого вам так не хватало,– написал в публикации Арнольд.

Даже в изоляции звезда выглядит прекрасно. Шварценеггер одет в стильную куртку и аккуратно уложил волосы.