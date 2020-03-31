Мила Йовович поделилась достижениями старшей дочери (Видео)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса поделилась видео, на котором ее старшая дочь Эвер Габо читает сказку на русском языке, которую написала сама.

На карантине родители пытаются придумать интересные занятия для детей, чтобы весело и с пользой проводить время вместе.

Звездная мамочка Мила Йовович поделилась успехами старшей дочери в изучении русского языка. Так, 12-летняя Эвер на карантине написала сказку и прочитала ее.

Интересный ролик актриса опубликовала на личной странице в инстаграме. Девочка позирует в комнате дома, на фоне кухни и стены, на которой есть много детских рисунков. Она одета в домашнюю одежду и, как всегда, улыбающаяся.

Моя дочь Эвер ежедневно в течение пол часа читала и писала на русском языке в школе. Сегодня она решила написать на русском на кириллице! Это супер глупо и прекрасно относительно крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин. Если вы разговариваете на русском – это действительно весело. Наслаждайтесь, – написала в публикации Мила.