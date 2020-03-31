Скачать
Вторник, 31.03.2020
Карантин в Украине: Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но есть условия
Карантин в Украине: Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но есть условия
"Теплые кредиты": В Украине стартовала новая программа на 2020 год
"Теплые кредиты": В Украине стартовала программа на 2020 год
Итальянский футболист поборол коронавирус
Итальянский футболист поборол коронавирус
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

Мила Йовович поделилась достижениями старшей дочери (Видео)

Мила Йовович поделилась достижениями старшей дочери (Видео)
18:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса поделилась видео, на котором ее старшая дочь Эвер Габо читает сказку на русском языке, которую написала сама.

На карантине родители пытаются придумать интересные занятия для детей, чтобы весело и с пользой проводить время вместе.

Звездная мамочка Мила Йовович поделилась успехами старшей дочери в изучении русского языка. Так, 12-летняя Эвер на карантине написала сказку и прочитала ее.

Интересный ролик актриса опубликовала на личной странице в инстаграме. Девочка позирует в комнате дома, на фоне кухни и стены, на которой есть много детских рисунков. Она одета в домашнюю одежду и, как всегда, улыбающаяся.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party. If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy! Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Первый день без фотоодеяла: как себя чувствует малышка Милы Йовович

Моя дочь Эвер ежедневно в течение пол часа читала и писала на русском языке в школе. Сегодня она решила написать на русском на кириллице! Это супер глупо и прекрасно относительно крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин. Если вы разговариваете на русском – это действительно весело. Наслаждайтесь, – написала в публикации Мила.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Актриса, Мила Йовович, Голливудская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля
04 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
05 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Закрытие парков и другие запреты: В Польше усиливают карантин
Закрытие парков и не только: В Польше усиливают карантин
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Ученые определили дату извержения вулкана Тира в Греции
Ученые определили дату извержения вулкана Тира в Греции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь