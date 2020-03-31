Мила Йовович поделилась достижениями старшей дочери (Видео)

На карантине родители пытаются придумать интересные занятия для детей, чтобы весело и с пользой проводить время вместе.
Звездная мамочка Мила Йовович поделилась успехами старшей дочери в изучении русского языка. Так, 12-летняя Эвер на карантине написала сказку и прочитала ее.
Интересный ролик актриса опубликовала на личной странице в инстаграме. Девочка позирует в комнате дома, на фоне кухни и стены, на которой есть много детских рисунков. Она одета в домашнюю одежду и, как всегда, улыбающаяся.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party. If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy! Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!
Моя дочь Эвер ежедневно в течение пол часа читала и писала на русском языке в школе. Сегодня она решила написать на русском на кириллице! Это супер глупо и прекрасно относительно крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин. Если вы разговариваете на русском – это действительно весело. Наслаждайтесь, – написала в публикации Мила.