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Князь Монако победил коронавирус

Князь Монако победил коронавирус
21:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Князь Монако Альбер ІІ уже вылечился от коронавируса и вышел из карантина.

коронавирусная болезнь поражает не только обычных людей, но и звезд шоу-бизнеса, политиков и семьи монархов. Так, 19 марта в князя Монако Альбера ІІ диагностировали Князь Монако Альбер II рассказал, что тест на коронавирус сделал анонимно COVID-19. И уже сегодня, 31 марта, стало известно, что он победил заболевание. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Князь находился под наблюдением врачей, однако они заявили, что он выздоровел и предложили прекратить карантин.

Альбер ІІ рассказывал, что его симптомы были похожи на грипп, но отмечал, что, возможно, это довольно легкий случай. У правителя была повышенная температура и незначительный кашель. Первые несколько дней присутствовал насморк и был немного заложен нос.

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Он не знает, где мог заразиться, ведь общался со многими людьми. В течение нескольких недель использовал дезинфекционные средства для рук, но все же где-то подцепил болезнь. Родные князя чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания.

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Карантин, Альбер II, Коронавирус, Князь Монако.
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