Жена Джастина Трюдо вылечилась от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Сейчас она чувствует себя намного лучше. Софи поблагодарила всех за поддержку.

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо вылечилась от коронавируса.

Об этом Софи Грегуар-Трюдо заявила на своей странице в Facebook.

"Я хотела поделиться с вами последними новостями: я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение этого и полное освобождение от моего врача и центра Оттавского общественного здравоохранения", — написала она.

Первая леди Канады поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и пожелала выздоровления всем, кто остается зараженным.

Супруга Трюдо призвала канадцев соблюдать дистанцию и общаться на расстоянии, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Напомним: