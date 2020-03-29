Жена Джастина Трюдо вылечилась от коронавируса

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо вылечилась от коронавируса.
Об этом Софи Грегуар-Трюдо заявила на своей странице в Facebook.
"Я хотела поделиться с вами последними новостями: я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение этого и полное освобождение от моего врача и центра Оттавского общественного здравоохранения", — написала она.
Первая леди Канады поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и пожелала выздоровления всем, кто остается зараженным.
Супруга Трюдо призвала канадцев соблюдать дистанцию и общаться на расстоянии, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.
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