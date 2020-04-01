Отец Леди Гаги попросил денег у своих подписчиков

Новости шоу бизнеса:Отец Леди Гаги Джозеф Джерманотта — владелец ресторанчика Joanne Trattoria на Манхэттене.

Жесткий карантин заставляет людей всерьез задуматься о выживании и толкает на отчаянные меры.

Сейчас по всему миру заведения общественного питания закрываются на карантин, и рестораторы, как и многие другие владельцы бизнеса, оказались в трудном положении.

В отчаянии Джозеф обратился к миру с просьбой о финансовой помощи. Ему, как и многим, нечем платить зарплату работникам. Он просит неравнодушных сделать пожертвование и планирует собрать около 50 тысяч долларов.

Нам придется закрыть Joanne, но нашему персоналу нужна финансовая помощь. Поскольку двери нашего заведения будут закрыты дольше, чем предполагалось, нашим сотрудникам все сложнее удовлетворять свои базовые потребности — здоровье, питание, не говоря уже об аренде жилья и оплате коммунальных услуг, — написал папа Леди Гаги в соцсети.

Но у поклонников певицы возник один вопрос: почему ее отец собирает деньги по миру, когда она сама за прошлый год заработала десятки миллионов долларов и недавно приобрела пятиэтажные апартаменты в центре Нью-Йорка?

"Что-то я не понимаю: я должен помогать вашему отцу? А как же вы?", "Она не может отстегнуть отцу немного от своих миллионов?!", "Состояние Гаги — около 100 миллионов долларов, а еще она — совладелец этого семейного ресторана. Но ее отец собирает деньги в Интернете. Я ошибаюсь, или это какой-то бред?" — пишут в комментариях пользователи.