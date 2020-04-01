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Нигде нет покоя: Принц Чарльз заступился за Меган Маркл и принца Гарри

Нигде нет покоя: Принц Чарльз заступился за Меган Маркл и принца Гарри
16:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Скандальным герцогам Сассекским в США совсем не рады.

Как сообщает The Daily Mail, именно отец принца Гарри решил помочь сыну и передал ему 2,5 миллиона долларов на охрану. Деньги принц Чарльз выделил из частных доходов, которые он получает от своей недвижимости в Великобритании. По неофициальным подсчетам, ежегодно сын Елизаветы II получает 26 миллионов долларов на счет.

"Принц Чарльз согласился выплатить Меган и Гарри около 2,5 миллиона долларов в частном порядке. Однако принц Уэльский не сможет финансировать их бесконечно", - рассказал инсайдер.

Охрана принца Гарри и Меган Маркл в США обойдется в немалую сумму. Британские полицейские не имеют права носить оружие там, поэтому их отозвали в Лондон. Сейчас супруги уже нашли охранников, которые раньше работали на Анджелину Джоли и Брэда Питта. Именно они и будут получать плату от Гарри и Меган.

Напомним, на днях Дональд Трамп опубликовал в Твиттере довольно скандальное сообщение. Из-за переезда принца Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелес президент поспешил объявить, что не намерен покрывать их расходы на охрану.

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"Сообщалось, что Гарри и Меган, которые выехали из Лондона, постоянно будут проживать в Канаде. Теперь они выехали из Канады в США, однако мы не будем платить за их охрану. Они должны платить!" - заявил Дональд Трамп.

Вероятно, заявление было вызвано опытом Канады, правительство которой предоставлял охрану принцу Гарри и Меган Маркл, когда они были представителями королевской семьи. Расходы за 3 месяца были большими, поэтому общественность возмущалась тем, что их налоги идут на такие услуги.

В тот же день представители герцогов Сассекском дали ответ на скандальное заявление Дональда Трампа. По их словам, Гарри и Меган не требуют дотаций от Белого дома и сами будут оплачивать свои расходы.

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"Герцог и герцогиня не планируют просить американское правительство выделить ресурсы для обеспечения их безопасности. Организация охраны уже была оплачена из частных источников", - заявили они.

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США, Скандал, Америка, Принц Гарри, Принц Чарльз, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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