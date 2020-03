Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать личную охрану принца Гарри, Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переезд герцога и герцогини Сассекских и их желание поселиться в США.

В конце прошлой недели в СМИ появились слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл покинули остров Ванкувер в Канаде, где они жили последние три месяца и переехали в Лос-Анджелес, родной город Меган Маркл. По информации издания People, пара проживает сейчас в уединенном поместье в Лос-Анджелесе.

Дональд Трамп на своей официальной странице в Twitter "поприветствовал" членов королевской британской семьи в США.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020