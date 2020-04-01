Оскароносная 74-летняя Хелен Миррен выложила фото без макияжа и призвала всех сделать благородное дело

Новости шоу бизнеса:На новой фотографии актриса показала себя без прикрас, призывая пожертвовать средства на поддержку системы интенсивной терапии.

Хелен Миррен не закрашивает седину и не пытается скрыть реальный возраст, оставаясь при этом весьма трудоспособной актрисой. Она считает, что лучшие годы ее жизни наступили после сорока лет - в кино Хелен, к слову, пришла только в 30!

Миррен никогда не пыталась гнаться за молодостью. Но всегда считала важным помогать своему организму оставаться здоровым.

Именно благодаря такой позиции голливудская знаменитость стала любимицей многих интернет-пользователей. Она выглядит и одевается благородно, в отличие от многих других звезд, которые так и не смогли принять свой возраст. Посмотрите хотя бы на тех селебрити, которые переборщили с пластикой как Мадонна.

На днях Хелен опубликовала в своем Инстаграме честное селфи без макияжа и фильтров. Она позировала в очках с небрежно растрепанными волосами. В подписи актриса пояснила, что этот снимок - первое, что она сделала с утра: "В обмен на эту фотографию, которую я сделала, как только проснулась, пожалуйста, пожертвуйте деньги на интенсивную терапию".

Фото www.instagram.com/helenmirren

Известно, что Хелен Миррен стала одной из селебрити, которые взялись помочь собрать средства для благотворительных организаций, оказывающих поддержку национальной системе здравоохранения Великобритании в условиях пандемии.

"Настоящая леди!", "Лучик солнца", "Естественная красота - главное в тебе", "Такая натуральная, в отличие от многих других", "Не устаю восхищаться смелостью этой женщины", "Даже без макияжа выглядишь отлично", - написали в комментариях интернет-пользователи.