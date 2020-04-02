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Молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер показала сексуальное фото

Молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер показала сексуальное фото
07:49 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фото с соблазнительной Дженнер менее, чем за сутки набрало свыше 6 млн лайков.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер не устает радовать своих поклонников сексуальными фото в период самоизоляции.

На своей странице в Instagram 22-летняя знаменитость разместила новый снимок, на котором хвастается аппетитными формами в купальнике нежно-розового цвета.

Фото с соблазнительной Дженнер менее, чем за сутки набрало свыше 6 млн лайков. 

Фото: https://www.instagram.com/p/B-asItOHyjK/

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Кроме публикации сексуальных снимков в Сети, звезда активно занимается добрыми делами в период пандемии коронавируса. Не так давно основательница бьюти-империи Kylie Cosmetics пожертвовала 1 млн долларов на покупку средств защиты для американских больниц, а на этот раз решила выпускать антисептики.

Дженнер сообщила, что ее косметический бренд будет выпускать дезинфицирующие средства, производством которых займется производитель косметики Coty Inc. Модель отметила, что антисептики будут переданы госпиталям Калифорнии, а также сотрудникам фабрик и аптек.

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Коронавирус, Антисептики, Кайли Дженнер, Борьба с коронавирусом.
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