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Холостяк 10 сезон: кто покинул шоу в пятом выпуске

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Холостяк 10 сезон: кто покинул шоу в пятом выпуске
08:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В эту пятницу состоялся пятый выпуск самого романтического украинского шоу "Холостяк" 10 сезон.

9 участниц 10 сезона проекта продолжают роскошный отдых в Таиланде.

Максим пригласил на свидание сразу трех девушек – Дану, Наталью и Дашу. Холостяк пригласил девушек в аквапарк под открытым небом. Преодолевая страхи, девушки получали приятные бонусы. Чем выше горка, тем приятней вознаграждение – вместе покушать мороженное, выпить коктейль и пойти на массаж.

Так, Дана пошла на мороженое с Максимом, они говорили и больше узнавали друг о друге. Наталья пошла с ним на массаж, где сразу начала расспрашивать, почему Холостяк не дал ей розу в предыдущем выпуске. А Богдане досталось выпить коктейли с ним. Они поговорили о свидании и о себе. После свидания только Дана получила розу.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-hnFMKH3hw/

На следующий день Максим пригласил на свидание Настю, которая ранее рассказала ему трагическую историю из своей жизни.

Максим забрал Настю с виллы на мопеде, и она вместе катались по зеленому Таиланду. После продолжили общение в белоснежной беседке возле бассейна, в котором герои искупались. В такой романтической обстановке Настя и Макс не смогли удержаться от поцелуя.

Девушка занимается современными танцами go-go. Несмотря на откровенные разговоры и поцелуи, Максим ей не вручил розу после свидания, что в последствии очень расстроило участницу.

После этого приглашение на встречу получила Виктория, Холостяк обещал загадать желание. На свидании пара попробовала кое-что интересное – они рисовали на телах друг друга и говорили на личные темы. Виктория нарисовала на теле Максима два сердца, пальму и льва, а он изобразил золотую рыбку, розу и кошку.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-hyALWBYIJ/

После совместного душа Виктория и Максим продолжили свидание романтическим ужином и душевными разговорами. Холостяк рассказал о жизни в Америке, а девушка призналась, что всегда мечтала посетить именно эту страну.

Затем Максим поговорил с ведущим Григорием и рассказал, что он узнает девушек с другой стороны и видит, что нравится им все больше. Холостяк даже признался, что у него есть взаимная симпатия, но это не совсем чувство влюбленности. Девушки записали видео Максиму, где рассказали о некоторых собственных чувствах или эмоциях.

Церемония роз

Девушки были облачены в необычные наряды – платья, которые они сами разрисовывали. Яркие краски и орнаменты – таким способом участницы выплеснули на белоснежную ткань все свои эмоции и внутренние переживания.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-hz7hkJCD4/

Уже по традиции перед вручением роз Максим пообщался с некоторыми девушками индивидуально. Но в какой-то момент тет-а-тет c Кристиной перерос в поцелуй! Лежа на белой кровати, Максим внезапно встал и достал из-за штор розу.

Холостяк 10 сезон 4 выпуск: кто остался в проекте без розы (Фото)

Во время церемонии Максим выждал до конца и оставил напоследок Наталью Масленникову, к которой у него было много вопросов о верности.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-h41cqHJVN/

Холостяку не понравилось видеообращение Наташи, в котором она бросила ему вызов. 25-летняя девушка заявила Максиму, что ожидает от него действий. Эти слова и сыграли с ней злую шутку.

"Мне не хочется ни с кем соревноваться. Я тебя сегодня проведу... Наше общение превратилось в какое-то соревнование и выяснение отношений, которых у нас по сути еще и нет", – сказал Максим.

Сама же участница расстройства не скрывала и, садясь в машину, не сдерживала слез: "Он меня совсем не понял... Очень тяжело... Не верится".

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