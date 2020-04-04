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Кэти Перри и Орландо Блум поделились радостной новостью: пол будущего ребенка пары

Кэти Перри и Орландо Блум поделились радостной новостью: пол будущего ребенка пары
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ожидают появления первенца.

Кэти и Орландо недавно признались, что рождение первенца было в их ближайших планах и они с нетерпением ждали этого дня. Они с радостью поделились с поклонниками одной из главных новостей в жизни и уже успели рассказать, что ожидают появление дочери.

На официальной странице Кэти Перри в Инстаграмме появилось забавное фото, на котором Орландо Блум измазанный светло-розовым кремом. Влюбленные устроили настоящий праздник в честь будущего ребенка.

Любимый артистки выглядит невероятно счастливым. Такая фотография очаровала сеть и вызвала у сторонников восторг. Они засыпали влюбленных поздравлениями в комментариях.

"Это девочка", - коротко написала Кэти в публикации.

 
 
 
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it’s a girl

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

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Кэти Перри и Орландо Блум должны были пожениться в июле этого года в Японии. Однако из-за пандемии коронавируса в мире им пришлось приостановить подготовку к свадьбе и перенести праздник на неопределенный срок. Пара выбрала именно Японию, потому что Перри имеет особые чувства к этой стране и обожает ее культуру. Кэти очень переживала, что пойдет к алтарю беременной, однако они с Орладно поженятся уже после рождения ребенка.

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Все по теме:

Беременность, Кэти Перри, Орландо Блум, Актер, Певица.
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