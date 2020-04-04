Звезда сериала "Сплетница" беременна во второй раз

Новости шоу бизнеса:Папарацци удалось заснять 33-летнюю Лейтон Мистер, которая, как оказалось, уже буквально в ближайшую пару месяцев станет мамой.

Актрису подкараулили во время ее прогулки с мужем Адамом Броди и 4-летней дочкой Арло в Лос-Анджелесе.

Для прогулки Мистер выбрала незамысловатую, но удобную одежду: она облачилась в темно-синий комбинезон на лямках, серую майку и кроссовки.

На сделанных папарацци фото видно, что живот звезды сериала "Сплетница" уже заметно округлился. Как решили фанаты, она, как минимум, на седьмом месяце.

Этот снимок стал полным сюрпризом для фанатов: никто из них даже не подозревал, что она снова беременна. Хотя удивляться этому не приходится, Лейтон даже гордится тем, как ей удается скрывать свою личную жизнь.

Примерно год назад актриса заявила в интервью, что она, хотя и не намерена распространяться о своей семье и о дочке Арло в частности, тем не менее, "очень гордится тем, что происходит в этой сфере ее жизни".

Напомним, Лейтон родила Арло в августе 2015-го. Что же касается ее свадьбы с отцом девочки, актером Адамом Броди, то ее она сыграла примерно за год до этого – в мае 2014-го.