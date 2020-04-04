"Муж Вам в помощь": Лилия Ребрик похвасталась "работой" супруга

Карантин внес свои правки в разные сферы жизни. Закрыли не только заведения общепита, но и салоны красоты. Теперь женщинам приходится наводить красоту дома.
К их числу относится и Лилия Ребрик. Ведущая показала поклонникам, как муж помогал ей красить волосы.
Телеведущая на собственном примере решила продемонстрировать, что косметические процедуры можно сделать в домашних условиях. Для этого не нужно подпольно встречаться с мастерами и подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Стоит приложить немного усилий и воспользоваться помощью мужа или кого-то из родных.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Краса на карантині... Прийшов день, коли треба фарбувати волосся. Впевнена, не лише мені. Дівчата! Знаю, що багато хто з вас і раніше фарбувалися вдома, хтось ходив до салону і поняття не мав як це робиться... Але карантин вносить свої правки. І будь-ласка, залишайтеся вдома, не намагайтеся зустрітися з майстрами десь підпільно, щоб навести красу. Воно того не варто! Прошу вас, все можна зробити в домашніх умовах. Сьогодні тестила на собі- дивіться сторіз! У мене наступний тиждень ефірний. Була звичайно і у мене спокуса зустрітися з майстром, але свідомість перемогла! Вдома! Чоловік вам в поміч! Він теж вдома. Це навіть романтично)))... Це як борщ, який ти зварив вперше сам- він найсмачніший. Так і тут. Чоловік очей не зводитиме від вашої краси, яку він сам наробив. Але якщо серйозно: Фарбуємо коріння волосся (моя фарба в домашніх умовах- Garnier номер 111 @garnier_ua ), залишаємо на 25 хв. Потім емульгуємо на вологому волоссі протягом 5 хвилин. Це можна зробити в душі. І вуаля. «Колір вашої мрії»- у вас на голові))). Варто пам’ятати, що результат залежить від багатьох факторів: бази фарбування (поточного кольору волосся, фарбоване чи ні), структури волосся і навіть кількості суміші на волоссі (її має бути достатньо). Гарного вам всім дня, сьогодні сонце надворі і це гріє... Будьте красивими! До ефірного тижня @ranok_ua готова!))) #українавдома #красанакарантині
На ролике, который знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме, ее муж Андрей Дикий красит ей волосы и делает прическу. Он помогает жене подготовиться к эфирной неделе, ведь даже на карантине она продолжает работать.