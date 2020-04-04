"Муж Вам в помощь": Лилия Ребрик похвасталась "работой" супруга

Новости шоу бизнеса:Телеведущая поделилась забавным видео, на котором ее возлюбленный красит ей волосы.

Карантин внес свои правки в разные сферы жизни. Закрыли не только заведения общепита, но и салоны красоты. Теперь женщинам приходится наводить красоту дома.

К их числу относится и Лилия Ребрик. Ведущая показала поклонникам, как муж помогал ей красить волосы.

Телеведущая на собственном примере решила продемонстрировать, что косметические процедуры можно сделать в домашних условиях. Для этого не нужно подпольно встречаться с мастерами и подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Стоит приложить немного усилий и воспользоваться помощью мужа или кого-то из родных.

На ролике, который знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме, ее муж Андрей Дикий красит ей волосы и делает прическу. Он помогает жене подготовиться к эфирной неделе, ведь даже на карантине она продолжает работать.