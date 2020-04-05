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"Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу на этой неделе

"Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу на этой неделе
08:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В субботу, 4 апреля, вышел шестой выпуск второго сезона кулинарного проекта на телеканале СТБ "МастерШеф Профессионалы".

В шоу "Мастер Шеф Профессионалы 2" 6 выпуска опытные кулинары снова попытались добиться грандиозного эффекта. Но на этот раз удивлять судей они будут высотой. Чтобы победить в конкурсе, им пришлось приготовить самое высокое блюдо, не используя несъедобные крепления и подставки. Однако в погоне за дополнительными сантиметрами профессионалы забыли, что еда сама по себе должна быть еще и вкусной.

Судьи самостоятельно выбрали 5 капитанов команд, которые формировали состав для испытания. Капитаном красной команды стал Виктор Самардак, повар выбрал в свою команду Евгения Грибеника и Владимира Чахмахчяна. Фиолетовую команду возглавил Ефим Кравченко, помогать ему будут: Эдуард Канарян и Александр Цвигун. Желтая команда состояла из Влада Ермакова и Влада Мицкевича, капитаном был Максим Высоцкий.

Юра Побережник стал капитаном синих, в его команду вошли Никита Алимов и Анатолий Цуперяк. А вот команду зеленых возглавила Юля Жигулина, в свою команду девушка выбрала Настю Кобыляцкую и Давида Даниеляна.

Два часа отведенного времени на испытания промелькнули быстро, Эктор Хименес-Браво с рулеткой измерил крокембушу все команд и объявил вердикт первого испытания.

Желтая и зеленая команда приготовили самые малые блюда и выбрали двух участников, которые наденут черные фартуки - это капитаны команд: Юля и Максим. Также надел черный фартук Юра Побережник.

Во втором конкурсе судьи узнали, умеют ли участники Мастер Шеф Профессионалы 2 выпуска 6 обращаться с птицей. Под коробками команд ждали неразделанные тушки индейки, гуся и утки. Основное задание - приготовить из них как можно больше блюд, а самые непривлекательные части птицы превратить в ресторанные деликатесы.

Судьи вызвали на вердикт команду зеленых. Хоть в испытании участники использовали почти все части птицы, но в результате блюда были пресные, что и стало самой большой ошибкой команды. Зеленая команда проголосовала и выбрала капитана на битву черных фартуков.

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Битва черных фартуков

Главной задачей для участников было приготовить два блюда, которые кардинально отличаются от того, что скрыто под коробкой-загадкой каждого участника битвы черных. У Максима под коробкой-загадкой были деруны, у Юли - рыба с овощами, у Давида - капустник.

Профессионалы плодотворно трудились над приготовлением решающих блюд, ведь именно по ним судьи будут решать их дальнейшую судьбу на проекте "Мастер Шеф. Профессионалы." Настало время презентовать блюда судьям и, к сожалению, не все из профессионалов смогли удивить судей и доказать им, что тривиальность можно превратить в прорыв.

По решению судей в 6 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" покидает - Юра Побережник.

В 7 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут бросать вызов крупным корпорациям с мировым именем. Это мы увидим уже через неделю!

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