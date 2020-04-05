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"Уилл из дома": звезда "Плохих парней" будет вести собственное шоу через Snapchat (Фото, Видео)

"Уилл из дома": звезда "Плохих парней" будет вести собственное шоу через Snapchat (Фото, Видео)
14:39 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Новое шоу Уилла Смита - Will From Home будет включать в себя сюжеты с участием семьи Смита, его знаменитых друзей и обычных людей.

В сериале, который вышел на Snapchat в пятницу утром, актер и музыкант устроит из своего гаража съемочную площадку, где будет снимать свое самоизолированное шоу во время пандемии коронавируса. В течение 12 эпизодов Смит будет говорить со своей семьей, специальными гостями, такими как Тайра Бэнкс, и обычными людьми, которые также практикуют социальное дистанцирование, оставаясь дома, пишет The Hollywood Reporter.

Глава отдела оригинального контента Snap Шон Миллс говорит, что идея шоу возникла из разговоров между Snapchat с продюсерской компанией Уилла Смита Westbrook Media о том, как ограничения из-за коронавируса порождают "новые формы творчества и новые способы рассказывать истории".

"Уилл ощущал много нереализованной творческой энергии и был взволнован возможностью сделать что-то по-новому и по-другому", - добавляет Миллс.

Фото www.instagram.com/willsmith

Шон Миллс добавил, что компания в начале карантинных мер собиралась поддержать освещение новостей на платформе, но "примерно через полторы недели начали замечать огромный всплеск интереса к развлекательному контенту, особенно к юмору и комедии" со стороны пользователей.

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"Люди хотят того, что является позитивным и вдохновляющим. Речь идет не только самоизоляции, но и о том хорошем, что может появиться, вырасти из трудного момента в жизни. "Уилл из дома" прекрасно вписывается в этот формат", - добавил он.

Смит, который активно работает во всех социальных сетях, включая Instagram и YouTube, сделал шоу для нескольких платформ. Эпизоды "Уилла из дома" будут транслироваться по понедельникам, средам и пятницам.

О том, как Уилл готовится к очередной съемке, он сделал ролик для Instagram.

 
 
 
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One statue don’t stop no show! Sorry, Jaden!! Dad needs the garage to shoot #WillFromHome on Snapchat :-)

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Уилл Смит за свою кинокарьеру не раз играл роли героев, живущих или выживающих в невероятных условиях. В жизнеутверждающем фильме "В погоне за счастьем" он сыграл целеустремленного отца, который до последнего верит в возможность устроиться на престижную высокооплачиваемую работу и обеспечить сыну достойное будущее.

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В комедийном "Люди в черном" актер живет в странном мире, населенном людьми и адаптировавшимися инопланетянами, а в фильме "Я - Легенда" и вовсе выживает на обезлюдевшей планете.

НапомнимУилл Смит посвятил Мартину Лоуренсу трогательное видео. Голливудские актеры недавно воссоединились в фильме "Плохие парни навсегда".

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Все по теме:

Уилл Смит, Шоу, Актер, Карантин, SnapChat, Уилл из дома, Шон Миллс, Westbrook Media.
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