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Венсан Кассель трогательно поздравил свою молодую жену с днем рождения

Венсан Кассель трогательно поздравил свою молодую жену с днем рождения
16:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актер оставил нежное поздравление у себя на страничке в Инстаграмме.

Французский киноактер Венсан Кассель, которому сейчас 53 года, состоит в счастливом браке с молодой моделью Тиной Кунаки. Сегодня ей исполнилось 23 года, и муж не сдержал эмоций, чтобы не поздравить свою жену с праздником.

Знаменитое супруги часто путешествует по миру, выходят вместе на светские события и воспитывают дочь Амазоне. Влюбленные во время пандемии коронавируса сейчас находятся в Тулузе, Франция, – родном городе модели.

Тина Кунаки в день своих именин уже начала публиковать искренние поздравления друзей с ее праздником, и Венсан Кассель стал одним из первых, кто утешил свою молодую возлюбленную. В своем Инстаграме он опубликовал черно-белое фото Тины Кунаки, которая изображена без макияжа и никаких фильтров – только натуральная красота.

 
 
 
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Happy birthday Meu anjo

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

Тина Кунаки снялась для обложки итальянского глянца (Фото)

"С днем рождения, мой ангел", – оставил лаконичную подпись под фото киноактер, а поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям.

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Модель, Актер, День рождение, Венсан Кассель, Тина Кунаки.
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