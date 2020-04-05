Венсан Кассель трогательно поздравил свою молодую жену с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Актер оставил нежное поздравление у себя на страничке в Инстаграмме.

Французский киноактер Венсан Кассель, которому сейчас 53 года, состоит в счастливом браке с молодой моделью Тиной Кунаки. Сегодня ей исполнилось 23 года, и муж не сдержал эмоций, чтобы не поздравить свою жену с праздником.

Знаменитое супруги часто путешествует по миру, выходят вместе на светские события и воспитывают дочь Амазоне. Влюбленные во время пандемии коронавируса сейчас находятся в Тулузе, Франция, – родном городе модели.

Тина Кунаки в день своих именин уже начала публиковать искренние поздравления друзей с ее праздником, и Венсан Кассель стал одним из первых, кто утешил свою молодую возлюбленную. В своем Инстаграме он опубликовал черно-белое фото Тины Кунаки, которая изображена без макияжа и никаких фильтров – только натуральная красота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy birthday Meu anjo Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) 4 Апр 2020 в 9:24 PDT

"С днем рождения, мой ангел", – оставил лаконичную подпись под фото киноактер, а поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям.