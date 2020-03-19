Улыбающаяся Тина Кунаки снялась в стильной фотосессии для итальянского глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда оптимистично улыбается, позируя в мужском черном костюме и белой рубашке.

Популярная модель и жена Венсана Касселя, 22-летняя Тина Кунаки стала главной героиней свежего номера итальянского Elle.

На своей странице в Instagram Кунаки разместила несколько селфи с бэкстейджа, а также объявила, что стала кавер-стар итальянского модного издания. Известно, что звезду снимал 76-летний французский фешн-фотограф Жиль Бенсимон.

Обложка с моделью была опубликована на официальной странице Elle Италия в Instagram, где редакция глянца высказалась о необходимости оптимистичного настроения в эти сложные для мира дни.

Фото: https://www.instagram.com/p/B94lQljj3kd/

"Улыбающаяся Тина Кунаки ждет вас в новом выпуске #ELLEweekly. Давайте поговорим о папе, и об отпуске. Давайте поговорим о школе по скайпу и, конечно, моде. Встречайте в печати и в диджитал-формате. Все будет хорошо", — отмечает Elle Италия.

Как сообщалось ранее, Дженсен Эклс опубликовал на своей странице в Instagram трогательное видео, в котором он и его шестилетняя дочь Джей Джей поют дуэтом. Они исполнили милую песню кантри-группы The Highwomen под названием Crowded Table. Дженсен играл на гитаре, а Джей Джей охотно ему подпевала.