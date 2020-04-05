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Рассказал "всю правду": Влад Яма рассекретил дату своей свадьбы

Рассказал "всю правду": Влад Яма рассекретил дату своей свадьбы
18:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Влад Яма впервые опубликовал свадебную фотографию и рассказал, когда же состоялась свадьба.

Влад Яма и его жена Лилиана познакомились на танцполе в ночном клубе. Девушка тогда поздравила Влада с днем рождения, они веселились до утра, а потом он проводил ее домой. Вот так и началась история любви звездной семейной пары. Они долго скрывали точную дату свадьбы, но теперь хореограф решил рассказать поклонникам всю правду.

На личной странице Ямы в инстаграме появилась фотография, на которой он одевает любимой свадебное кольцо. Они оба счастливые и улыбающиеся, ведь это один из самых важных дней в их совместной жизни.

Лилиана одета в блестящее свадебное платье и длинную фату. В руках невеста держит букет из белых роз. На лице сияет макияж в естественных тонах, а волосы собраны сзади в прическу. Влад позирует в бежевом костюме, белой рубашке и бабочке молочного цвета.

 
 
 
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21.09.2014 @liliya_yama

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

"21.09.2014", – коротко написал в публикации танцор.

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Встреча Влада и Лилианы в ночном клубе состоялась в августе 2007 года. Отношения длились 7 лет, после чего Влад сделал предложение руки и сердца любимой. Они долго скрывали свой брак и только в 2017 году признались, что тайно поженились. Пара воспитывает сына Леона.

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Свадьба, Хореограф, Влад Яма, Танцор.
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