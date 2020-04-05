"Я чувствую себя в безопасности": звезда "Игры престолов" рассказала, как проводит карантин

Новости шоу бизнеса:Знаменитость призналась, что очень любит сидеть дома.

Британская актриса Софи Тернер в передаче Conan, ведущего Конана О'Брайена, на канале TBS рассказала, как проводит время на карантине со своим возлюбленным Джо Джонасом.

Звезда не стала скрывать, что по натуре она интроверт, поэтому очень комфортно чувствует себя в домашних условиях.

"Я чувствую себя в безопасности. Полный режим карантина — мне это очень нравится. Если бы я могла оставаться дома целый день, то так бы и сделала, для меня это здорово. В любом случае, я выхожу из дома раз в день, чтобы выгуливать собак, вот и все", - рассказала Софи.

Девушка призналась, что не понимает людей, которые не выполняют условия карантина и предложила им просто напиться. А отдельным преимуществом изоляции Тернер отметила тот факт, что ей не нужно наряжаться.

Поделилась знаменитость и подробностями отношений с супругом: "Кажется, здесь все складывается в мою пользу. Джо похож на настоящую социальную бабочку, поэтому я изо всех сил пытаюсь запереть его в доме и заставить побыть со мной. Для меня это здорово, но для него — словно тюрьма".