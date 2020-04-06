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Надя Дорофеева снялась в необычной фотосессии

Надя Дорофеева снялась в необычной фотосессии
09:52 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Экс-участница группы Время и стекло позировала в золотистом мини-платье и полусапожках в тон, а также солнцезащитных очках.

Результатом съемки певица поделилась на своей странице в Instagram.

Надя поучаствовала в проекте "Фешнтрешн" — в нем звезды показывают, в каких нарядах они выносят мусор на карантине. 

На фото девушка идет по улице с черным мусорным пакетом в руках, а также позирует возле мусорного бака.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-j1BxLHoGw/

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"Ну уж так мусор я не выносила. А если серьезно, то даже такое занятие можно сделать незабываем и веселым. Сходим с ума понемногу, зато красиво", — прокомментировала кадры певица.

"Красота спасет мир", "Только Надя может так красиво выкидывать мусор", "Карантин так карантин", — оценили стильные фото фолловеры.

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Фотосессия, Знаменитости, Надя Дорофеева, Время и Стекло.
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