Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Коронавирус в Украине: в Минздраве оценили темпы распространения заболевания
Коронавирус в Украине: в Минздраве оценили темпы распространения заболевания
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля

Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США

Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
12:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на многочисленные предположения общественности, принц Гарри не планирует получать двойное гражданство, а сохранит только британское.

Супруги Меган Маркл и принц Гарри недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес. Однако мужчина не собирается получать американское гражданство, ведь ради этого ему придется пожертвовать британскими титулами, которые он сохранил после отказа от королевских обязанностей.

В конце марта стало известно, что Гарри и Меган перебрались из Канады, где провели последние несколько месяцев своей семейной жизни, в Калифорнию. Именно в США супруги решили продолжать строить свою карьеру, независимо от британской монаршей семьи.

Как сообщает издание Enews, принц Гарри и Меган Маркл будут жить в Лос-Анджелесе по визе. "Гарри не претендует на получение грин-карты или двойного гражданства в ближайшее время", – проинформировали инсайдеры.

Такое решение семьи обосновано тем, что ради американского гражданства принцу Гарри придется отказаться от титулов, которые он сохранил в Великобритании после отречения от королевских полномочий. Кроме того, ему придется платить налоги в государственный бюджет США с доходов, которые он будет получать в любом уголке мира.

Критики недовольны работой Меган Маркл для Disney

Зато Гарри может получить бизнес-визу в случае готовности инвестировать в американскую экономику или же специальную визу для "людей с выдающимися способностями или достижениями".

Стоит напомнить, что США – вполне прогнозируемый выбор места жительства для супругов Меган и Гарри, ведь бывшая актриса планирует вернуться к карьере в Голливуде. Напомним, что Меган Маркл уже начала сотрудничество с Disney, а в апреле картина появится на экранах. Ее голос можно будет услышать в документальном фильме "Слоны".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Гражданство США, Меган Маркл, Американское гражданство, Корллевская семья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
03 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь