Критики недовольны работой Меган Маркл для Disney

Уже 3 апреля на стриминговой платформе Disney+ стартует показ нового документального анимационного фильма Elephant, который озвучила Меган Маркл.

Контракт с известной компанией актриса заключила в январе 2020 года, а все вырученные средства пообещала направить на благотворительность.

В частности, в организацию "Слоны без границ", которая занимается защитой этих величественных гигантов от браконьеров.

Некоторые журналисты уже успели ознакомиться с первой после отказа от королевских обязанностей работой Меган. И их отзывы были совсем не лестными.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6

— Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020