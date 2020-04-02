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Критики недовольны работой Меган Маркл для Disney

Критики недовольны работой Меган Маркл для Disney
18:40 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Журналисты раскритиковали дебютную работу Меган Маркл.

Уже 3 апреля на стриминговой платформе Disney+ стартует показ нового документального анимационного фильма Elephant, который озвучила Меган Маркл.

Контракт с известной компанией актриса заключила в январе 2020 года, а все вырученные средства пообещала направить на благотворительность.

В частности, в организацию "Слоны без границ", которая занимается защитой этих величественных гигантов от браконьеров.

Некоторые журналисты уже успели ознакомиться с первой после отказа от королевских обязанностей работой Меган. И их отзывы были совсем не лестными.

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Большинство критиков сошлось во мнении, что Маркл слишком сильно старалась угодить режиссерам, а ее голос местами был неподобающе веселым.

Напомним, после того, как принц Гарри и Меган Маркл решились начать финансово независимую жизнь и отойти от королевских полномочий, пресса взорвалась обсуждениями о возвращении герцогини к актерской карьере. В январе появились подтверждения, что она будет озвучивать мультфильмы студии Disney.

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Дисней, Критики, Меган Маркл, Elephant, Слоны без границ.
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