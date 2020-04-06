Как всегда, впечатляет: Королева Елизавета появилась на публике в бирюзовом платьео

Новости шоу бизнеса:Для экстренного обращения к нации она выбрала наряд в ярком жизнеутверждающем цвете.

Британская королева Елизавета знает, что каждая деталь имеет значение.

В воскресенье, 5 апреля, 93-летняя королева Великобритании Елизавета II выступила с телевизионным обращением и призвала вспомнить о единении нации во Второй мировой войне. И если в последний раз поданные видели ее в домашнем облачении сиреневого цвета, то для обращения к нации она выбрала наряд сочного бирюзового оттенка.

"Я обращаюсь к вам в очень сложное время", — сказала королева, которая сейчас находится в изоляции в Виндзорском замке, — "когда нарушена жизнь всей нашей страны. Одним это время уже принесло горе и страдания, большинству — финансовые сложности, и полностью изменило уклад нашей жизни".

В своем обращении она поблагодарила медицинских работников, которые ведут борьбу с болезнью, и всех, кто продолжает исполнять свои обязанности, обеспечивая граждан всем необходимым.

"Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что, если мы останемся едиными и решительными, мы преодолеем ее", — сказала она, — "Я надеюсь, что в ближайшие годы каждый сможет гордиться тем, как он ответил на этот вызов".

В своем обращении королева также призналась, что оно напомнило ей ее первое обращение, которое она записала во время Второй мировой войны вместе с сестрой принцессой Маргарет в период бомбардировок Лондона. Тогда ей было 14 лет.

"Мне вспомнилась моя первая запись, которую я сделала в 1940 году, мне тогда помогала моя сестра. Мы, будучи детьми, обращались отсюда из Виндзора к детям, которых эвакуировали из их домов и отослали в безопасное место. Сегодня многие также переживают болезненное чувство разлуки со своими близкими".

Свое выступление она завершила словами "мы встретимся снова". Это цитата из знаменитой песни Веры Линн времен Второй мировой войны We’ll Meet Again, которая стала символом надежды британцев на светлое будущее, сообщает Reuters.

Королева Елизавета очень редко обращается к нации с телевизионным обращением. Как правило, она поздравляет нацию на Рождество и выступает на открытии очередной сессии Парламента.