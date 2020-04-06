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Не Меган? В сеть слили настоящее имя жены принца Гарри
Не Меган? В сеть слили настоящее имя жены принца Гарри

Не Меган? В сеть слили настоящее имя жены принца Гарри

Не Меган? В сеть слили настоящее имя жены принца Гарри
17:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:На днях в сети появилась фотография свидетельства о рождении Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри больше не представляют британскую монархию. Они переехали жить в США и больше не будут участвовать в семейных совещаниях. Однако на днях в сети появилась фотография свидетельства о рождении их сына Арчи, которая заинтересовала поклонников королевской семьи.

В свидетельстве указано, что отцом Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора является "Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский", а матерью – "Рэйчел Меган, принцесса Великобритании". Об этом сообщает издание Mirror.

Такая фотография смутила поклонников, ведь ранее считалось, что после свадьбы с принцем Гарри Елизавета II присвоила Меган звание герцогини Сассекской. Mirror пишет, что титул Маркл благодаря мужу звучит "Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская". Также технически она является принцессой, но не от своего имени.

Многих шокировало имя Рейчел, ведь известно, что родители, муж, друзья и родственники всегда называли ее Меган. Однако на самом деле жену принца Гарри зовут именно Рейчел.

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В документе также указано, что принц Арчи родился и частной больнице Портленд в Вестминстере. Как отмечает издание, сутки пребывания в этом роддоме стоят 25 тысяч долларов.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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