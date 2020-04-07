Умерла британская актриса Хонор Блэкман

Новости шоу бизнеса:Актриса Хонор Блекман, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, умерла в Великобритании.

В США скончалась знаменитая актриса Хонор Блэкман, которой на момент смерти было 94 года.

Как сообщает Тhe Guardian, пока причин смерти не называют. Однако родственники Хонор Блэкман подтвердили информацию о потере и признались, что она умерла в своем имении в американском городе Льюис. У актрисы не было симптомов коронавируса, что отметили ее родные.

"С прискорбием мы вынуждены сообщить о смерти Хонор Блэкман. Она мирно скончалась в своем доме в Льюисе в окружении семьи. Она была не только матерью и бабушкой, но и невероятно талантливой актрисой. Она сочетала в себе все качества: ум и красоту, талант и трудолюбие. Очень жаль, что мир потерял такого человека", – сообщили родственники Хонор Блэкман.

Талантливую и непревзойденную Хонор Блэкман можно было увидеть в фильмах:

"Мистер Питкин в тылу врага" (1969)

"Битва за Рим" (1968)

"Лола" (1970)

"Конспиратор" (1949)

"Мумия: Принц Египта" (1998)

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Умерла Хонор Блэкман: фильмография

Немалую популярность Хонор Блэкман получила после выхода на экраны минисериала "Мстители" в 1962 году. Однако мировую славу ей принесла другая роль – актриса стала одной из девушек агента 007. В "бондиане" эффектная блондинка сыграла роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер".