Вдохновила мама: Рита Ора стала волонтером

Одна из самых популярных британских певиц Рита Ора вошла в число тех знаменитостей, которые не остались в стороне от пандемии коронавируса. Недавно она запустила собственную линейку одежды StopTheSpread, средства от продажи которой поступают в благотворительный фонд борьбы с COVID-19. Сейчас звезда решила помочь не только материально, но и физически.
В интервью для издания Hello, Ора анонсировала, что отныне она волонтер Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Вместе с сестрой Элиной и другими добровольцами 29-летняя исполнительница будет доставлять лекарственные припараты, посещать пожилых людей, находящихся в группе риска, и осуществлять телефонные звонки британцам.
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In case you haven’t heard, I’ve launched #StopTheSpread merch campaign with and in support of @UNfoundation @WHO!!! ALL proceeds go to the COVID-19 Solidarity Response Fund. If you want to do something about Covid-19 stay safe and clean, and Play Your Part by getting this merch and helping the cause!! Link on my stories and in my bio right now, we can do this together
Рита Ора призналась, что на такой поступок ее вдохновила мама, которая в разгар пандемии вернулась к работе психиатра: "Мама всегда была моей героиней, но эта пандемия превратила ее в настоящую супергероиню в моих глазах".
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Sooo proud of my mother @veraora and all the NHS doctors nurses and carers for all their hard selfless work! Real super hero @evening.standard
Так, 55-летняя Вера Сахатчиу стала лицом издания The Evening Standard, так как в непростое для страны время осталась верной своей профессии. Женщина утверждает, что ее сможет заставить отойти от должностных обязанностей разве что собственная болезнь.