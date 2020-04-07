Вдохновила мама: Рита Ора стала волонтером

Новости шоу бизнеса:Британская певица решила присоединиться к числу волонтеров, которые решились помочь своей стране в борьбе с коронавирусом.

Одна из самых популярных британских певиц Рита Ора вошла в число тех знаменитостей, которые не остались в стороне от пандемии коронавируса. Недавно она запустила собственную линейку одежды StopTheSpread, средства от продажи которой поступают в благотворительный фонд борьбы с COVID-19. Сейчас звезда решила помочь не только материально, но и физически.

В интервью для издания Hello, Ора анонсировала, что отныне она волонтер Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Вместе с сестрой Элиной и другими добровольцами 29-летняя исполнительница будет доставлять лекарственные припараты, посещать пожилых людей, находящихся в группе риска, и осуществлять телефонные звонки британцам.

Рита Ора призналась, что на такой поступок ее вдохновила мама, которая в разгар пандемии вернулась к работе психиатра: "Мама всегда была моей героиней, но эта пандемия превратила ее в настоящую супергероиню в моих глазах".

Так, 55-летняя Вера Сахатчиу стала лицом издания The Evening Standard, так как в непростое для страны время осталась верной своей профессии. Женщина утверждает, что ее сможет заставить отойти от должностных обязанностей разве что собственная болезнь.