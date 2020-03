Певица Рита Ора презентовала клип на новую песню How To Be Lonely (Видео)

Британская певица Рита Ора презентовала клип к новому синглу How To Be Lonely. Автором песни выступил Льюис Капальди. Хореографом клипа выступил известный британский танцор Аарон Силлис, а режиссером — Том Бирд (снял клипы для Florence+The Machine, FKA Twigs и Klaxons). В музыкальный ролик вошли кадры с танцевальных репетиций.