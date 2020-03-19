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Четверг, 19.03.2020

Певица Рита Ора презентовала клип на новую песню How To Be Lonely (Видео)

Британская певица Рита Ора презентовала клип к новому синглу How To Be Lonely. Автором песни выступил Льюис Капальди. Хореографом клипа выступил известный британский танцор Аарон Силлис, а режиссером — Том Бирд (снял клипы для Florence+The Machine, FKA Twigs и Klaxons). В музыкальный ролик вошли кадры с танцевальных репетиций.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Рита Ора, Песня, Песни, Певица.
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