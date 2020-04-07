Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии

24-летняя модель и врач приняла сложное решение вернуться к своей профессии врача, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусом. Отметим, что количество зафиксированных больных в Великобритании, по состоянию на 7 апреля, составляет более 50 тысяч.
До участия в конкурсе Бхаша Мукерджи работала младшим врачом и занималась респираторной медициной. После получения титула девушка еще некоторое время продолжала работать в больнице в Бостоне, графство Линкольншир, но ушла из профессии и стала путешествовать по миру с гуманитарной миссией.
Недавно ее назначили послом в Индии от благотворительной организации Coventry Mercia Lions Club, но после новостей о стремительном распространении болезни в стране она вернулась в "ряды" медиков.
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#Stayhome We owe it to our brilliant NHS staff and healthcare staff all over the world to atleast follow one simple step: stay at home. Our fore father's lasted world wars , famines , great depression, partitions, haulocaust - the trauma of which was by far much bigger than anything we are facing right now constricted within our own four walls. Health care staff are risking their lives for us so let's risk our mere leisure for a little while to say thank you to them. Video by @soulful_s @missenglandnews
Когда вы занимаетесь гуманитарной работой за границей, вы должны надевать корону, готовиться, очень хорошо выглядеть. Я хотела вернуться домой. Я хотела вернуться и сразу же приступить к работе. Я почувствовала, что именно для этого училась и сейчас лучшее время, чтобы стать частью этого дела. Это прекрасно, когда весь мир отдает честь всем медработникам, и я бы хотела быть частью этого. Я знаю, что могла бы помочь, – рассказала Бхаша Мукерджи в интервью.