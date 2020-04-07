Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии

Новости шоу бизнеса:Во время вспышки коронавируса Бхаша Мукерджи решила спасать людей от болезни.

24-летняя модель и врач приняла сложное решение вернуться к своей профессии врача, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусом. Отметим, что количество зафиксированных больных в Великобритании, по состоянию на 7 апреля, составляет более 50 тысяч.

До участия в конкурсе Бхаша Мукерджи работала младшим врачом и занималась респираторной медициной. После получения титула девушка еще некоторое время продолжала работать в больнице в Бостоне, графство Линкольншир, но ушла из профессии и стала путешествовать по миру с гуманитарной миссией.

Недавно ее назначили послом в Индии от благотворительной организации Coventry Mercia Lions Club, но после новостей о стремительном распространении болезни в стране она вернулась в "ряды" медиков.

Когда вы занимаетесь гуманитарной работой за границей, вы должны надевать корону, готовиться, очень хорошо выглядеть. Я хотела вернуться домой. Я хотела вернуться и сразу же приступить к работе. Я почувствовала, что именно для этого училась и сейчас лучшее время, чтобы стать частью этого дела. Это прекрасно, когда весь мир отдает честь всем медработникам, и я бы хотела быть частью этого. Я знаю, что могла бы помочь, – рассказала Бхаша Мукерджи в интервью.