Скачать
Вторник, 07.04.2020
"Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции
"Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции
ООС: Боевики 4 раза нарушали режим "тишины", под обстрел попали журналисты
ООС: Боевики 4 раза нарушали режим "тишины"
Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии
Мисс Англия 2019 "сняла корону"

Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии

Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии
19:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Во время вспышки коронавируса Бхаша Мукерджи решила спасать людей от болезни.

24-летняя модель и врач приняла сложное решение вернуться к своей профессии врача, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусом. Отметим, что количество зафиксированных больных в Великобритании, по состоянию на 7 апреля, составляет более 50 тысяч.

До участия в конкурсе Бхаша Мукерджи работала младшим врачом и занималась респираторной медициной. После получения титула девушка еще некоторое время продолжала работать в больнице в Бостоне, графство Линкольншир, но ушла из профессии и стала путешествовать по миру с гуманитарной миссией.

Недавно ее назначили послом в Индии от благотворительной организации Coventry Mercia Lions Club, но после новостей о стремительном распространении болезни в стране она вернулась в "ряды" медиков.

Вдохновила мама: Рита Ора стала волонтером

Когда вы занимаетесь гуманитарной работой за границей, вы должны надевать корону, готовиться, очень хорошо выглядеть. Я хотела вернуться домой. Я хотела вернуться и сразу же приступить к работе. Я почувствовала, что именно для этого училась и сейчас лучшее время, чтобы стать частью этого дела. Это прекрасно, когда весь мир отдает честь всем медработникам, и я бы хотела быть частью этого. Я знаю, что могла бы помочь, – рассказала Бхаша Мукерджи в интервью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Врач, Коронавирус, Мисс Англия, Бхаша Мукерджи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
05 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека
Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека
Богослужения онлайн: Зеленский рассматривает варианты проведения Пасхи в условиях карантина
Богослужения онлайн: Как будет проводится Пасха на карантине
&quot;Примеры для всех нас&quot;: королева Елизавета II обратилась к медикам
"Примеры для всех нас": королева Елизавета II обратилась к медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь