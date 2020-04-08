Потап решил присоединиться к флешмобу FlipTheSwitch (Видео)

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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) решил присоединиться к флешмобу FlipTheSwitch. Особенно популярным этот челлендж стал в социальной сети TikTok.

Суть его состоит в том, что два героя по щелчку меняются одеждой. Но Потап решил соригинальничать и записал видео с домашним питомцем Насти Каменских - собачкой по кличке Мими.

В первой части ролика рэпер сидит в бежевом тренче, а во второй - предстает в пушистой белой шубке, которая напоминает шерсть французской болонки. А Мими позирует в плаще такого же цвета, в котором Потап был до того, как поменялся с ней образом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #swichchallenge #птп #мими Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 7 Апр 2020 в 6:41 PDT

Челлендж FlipTheSwitch зародился в 2018 году, когда американский рэпер Дрейк выпустил песню Nonstop. В ней есть слова: "Смотри, я просто щелкну выключателем", которые не оставили равнодушными интернет-пользователей. Трек стал гимном нового флешмоба.

В видео обычно присутствует два человека - перед зеркалом. Один держит в руке камеру и снимает, как второй человек танцует на заднем плане. В какой-то момент песни он щелкает выключателем, свет гаснет, а, когда зажигается снова, герои меняются одеждой.