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Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур проводят карантин вместе (Фото)

Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур проводят карантин вместе (Фото)
13:01 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Бывшие супруги и их дети позируют дома, одетые в полосатые зеленые пижамы. Для собаки семья тоже нашла экземпляр.

Недавно дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула поделилась на своей странице в Instаgram милой семейной фотографией.

Деми и Брюс были женаты с 1987 года, но развелись в 2000 году. В настоящее время Уиллис женат на Эмме Хеминг, они воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Мейбл и пятилетнюю Эвелин. С Мур у Уиллиса трое детей — 31-летний Румер, 28-летний Скаут и 26-летняя Талула.

Поклонники в восторге от воссоединения пары. "Деми и Брюс… Лучшая пара на свете!", "Так рада видеть твоих родителей вместе", "Какая любовь у вас", "Прекрасная семья!" — пишут в комментариях пользователи.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-r5aRlngVw/

Похоже, у Деми карантин проходит весело и нескучно. На днях она опубликовала фотографию с домашним любимцем — маленьким пятнистым чихуахуа, сидящим на ее голове.

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У меня что-то на голове? — подписала фото Деми.

Также недавно Мур показала, как со своей семьей проводит самоизоляцию, разбирая фотографии.

Карантиновая команда. Работаем над семейным фотопроектом, — написала в микроблоге звезда и выложила снимок, на котором она и ее родные сидят на полу в окружении стопок фотографий.

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Все по теме:

Деми Мур, Знаменитости, Уиллис, Карантин, Самоізоляція, Чем заняться на карантине, Чем заняться дома.
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