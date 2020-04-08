Рики Мартин впервые показал лицо своего четвертого ребенка (Фото)

Новости шоу бизнеса:Маленький Ренн Мартин-Йосеф появился на свет семь месяцев назад, в конце октября прошлого года.

Пуэрториканский певец Рики Мартин впервые показал лицо своего четвертого ребенка — сына Ренна Мартина Йосефа.

48-летний поп-исполнитель опубликовал в Instagram серию черно-белых портретов, на которых изображен его семимесячный сын.

"А вот и мой Ренн Мартин Йосеф. Малыш дома", — написал Мартин в подписи к кадрам.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-sGny7nQLF/

Напомним, Мартин и его супруг, 35-летний шведско-сирийский художник Джван Йосеф объявили о появлении на свет малыша на своих страницах в Instagram в конце октября прошлого года. Мальчика родила суррогатная мама.

Исполнитель хита Livin' La Vida Loca с мужем воспитывают еще троих детей — 11-летних близнецов Валентино и Маттео, а также дочь Лусию. Пара сочеталась браком в январе 2018 года.