Скачать
Среда, 08.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Насколько "живучий": вся известная информация об устойчивости COVID-19
Насколько "живучий": вся известная информация об устойчивости COVID-19
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Моуринью извинился за нарушения карантина
Моуринью извинился за нарушения карантина
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней

СМИ: у принца Гарри и Меган Маркл финансовые трудности из-за пандемии

СМИ: у принца Гарри и Меган Маркл финансовые трудности из-за пандемии
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Инсайдер рассказал, что из-за пандемии коронавируса у пары могут начаться проблемы с финансами.

После сложения королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл начали самостоятельную жизнь, без дотаций от Букингемского дворца. Однако, как утверждает журналист Омид Скуби, который специализируется на британской монархии, вскоре у пары возникнут финансовые трудности.

Как он рассказал таблоиду The Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл ожидали, что после переезда в США они будут получать прибыль от своих проектов. Однако из-за коронавируса и озвучивание мультфильмов Disney, и другие инициативы поставили на паузу. Поэтому финансовые трудности – неизбежны.

"В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми. Никто не знает, когда ситуация в мире стабилизируется", – рассказал Омид Скуби.

Не Меган? В сеть слили настоящее имя жены принца Гарри

Сейчас наибольшую сумму супруги тратят на оплату частных охранников. За год принц Гарри и Меган Маркл отдадут наемникам почти 5 миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Пандемия, Коронавирус, Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
03 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
04 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
05 Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
В Кабмине не планируют осуществлять заимствования в апреле
Кабмин: Госзайма в апреле не будет
Японская эпидемия: В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
Как бороться с сомнениями и страхами в полную Луну 8 апреля
Как бороться с сомнениями и страхами в полную Луну 8 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь