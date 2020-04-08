СМИ: у принца Гарри и Меган Маркл финансовые трудности из-за пандемии

Новости шоу бизнеса:Инсайдер рассказал, что из-за пандемии коронавируса у пары могут начаться проблемы с финансами.

После сложения королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл начали самостоятельную жизнь, без дотаций от Букингемского дворца. Однако, как утверждает журналист Омид Скуби, который специализируется на британской монархии, вскоре у пары возникнут финансовые трудности.

Как он рассказал таблоиду The Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл ожидали, что после переезда в США они будут получать прибыль от своих проектов. Однако из-за коронавируса и озвучивание мультфильмов Disney, и другие инициативы поставили на паузу. Поэтому финансовые трудности – неизбежны.

"В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми. Никто не знает, когда ситуация в мире стабилизируется", – рассказал Омид Скуби.

Сейчас наибольшую сумму супруги тратят на оплату частных охранников. За год принц Гарри и Меган Маркл отдадут наемникам почти 5 миллионов долларов.