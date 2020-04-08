Всем женщинам посвящается: Маша Ефросинина опубликовала забавное видео

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая продолжает развлекать поклонников на карантине.

Маша Ефросинина активно публикует сообщения на личной странице в инстаграме. Она делится с поклонниками полезными советами, рассказывает об отношениях, общается в прямых эфирах. Также телеведущая не забывает о развлекательном контенте, чтобы поддержать подписчиков в нелегкое время и поднять им настроение.

Маша опубликовала забавное видео, которое сняла в своем доме. На ролике изображены различные ситуации, которые могут случиться на карантине.

Ефросинина танцует в пижаме и стреляет из детского пистолета, который принадлежит ее 5-летнему сыну Александру. Она пытается быть деловой женщиной и работать, а для того, чтобы расслабиться, смакует вином.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Хроникикарантина #вокругтебявесьмиркружит Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 8 Апр 2020 в 3:15 PDT

"Посвящается всем женщинам на карантине!", – шутливо написала в заметке знаменитость.