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Всем женщинам посвящается: Маша Ефросинина опубликовала забавное видео

Всем женщинам посвящается: Маша Ефросинина опубликовала забавное видео
20:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая продолжает развлекать поклонников на карантине.

Маша Ефросинина активно публикует сообщения на личной странице в инстаграме. Она делится с поклонниками полезными советами, рассказывает об отношениях, общается в прямых эфирах. Также телеведущая не забывает о развлекательном контенте, чтобы поддержать подписчиков в нелегкое время и поднять им настроение.

Маша опубликовала забавное видео, которое сняла в своем доме. На ролике изображены различные ситуации, которые могут случиться на карантине.

Ефросинина танцует в пижаме и стреляет из детского пистолета, который принадлежит ее 5-летнему сыну Александру. Она пытается быть деловой женщиной и работать, а для того, чтобы расслабиться, смакует вином.

 
 
 
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#Хроникикарантина #вокругтебявесьмиркружит

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"С Днём Рождения, Тимуряха!": Маша Ефросинина весело поздравила мужа (Видео)

"Посвящается всем женщинам на карантине!", – шутливо написала в заметке знаменитость.

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Все по теме:

Телеведущая, Карантин, Ведущая, Маша Ефросинина.
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