Скачать
Среда, 08.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Работа с безналичными расчетами: Для украинцев создали онлайн-курс
Работа с безналичными расчетами: Для украинцев создали онлайн-курс
Пандемия COVID-19: В Минветеранов создали координационный штаб оказания помощи
В Минветеранов создали спецштаб помощи во время пандемии
Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
Футболисты УПЛ значительно подешевели
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения

"Нарушительница": Иванка Трамп не соблюдает карантин

"Нарушительница": Иванка Трамп не соблюдает карантин
21:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Советник американского президента и его дочь Иванка Трамп нарушила условия карантина.

В сеть попали фото, сделанные в Белом доме 7 апреля. На них видно, как представители правительства собрались в комнате Рузвельта, где провели видеоконференцию.

Эффектно на фоне всех политиков выделялась Иванка Трамп, которая пришла на работу в стильном платье приталенного кроя. Модница сделала макияж с акцентом на глаза и укладку волос. Лаконичные украшения завершили ее образ.

Интересно, что все участники политической встречи не только нарушили условия карантина, но и не соблюдали правила безопасности. На фото видно, как Дональд и Иванка Трамп, а также американские политики находятся в помещении без защитных масок и перчаток.

Известно, что США страдают от коронавируса. Страна возглавляет рейтинг по количеству инфицированных и смертности. За сутки там погибли 1 736 человек, что сделало государство лидером в жуткой статистике. Всего жертвами COVID-19 стали 12 902 инфицированных.

Именно пандемия и стала причиной совещания в Белом доме. Дональд Трамп провел онлайн-беседы с представителями крупных банков и компаний, которые предоставят финансовую помощь малому бизнесу, который страдает от остановки работы на время карантина. После совещания Иванка Трамп объявила в сети результаты их работы.

Дженнифер Лопес и ее жених нарушили карантин

"Из телефонного разговора с президентом лидеры частного сектора ответили на наш призыв к действию и объявили о выделении 1,5 миллиарда долларов на поддержку малого бизнеса США. Президент Дональд Трамп также призвал Конгресс выделить дополнительные 250 миллиардов долларов для успеха этой инициативы", – сообщила Иванка Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Карантин, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
03 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
04 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
05 Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
МИД Канады и коронавирус: Государственный секретарь заразилась COVID-19
Госсекретарь МИД Канады заразилась COVID-19
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Forbes снова признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире
Forbes снова признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь