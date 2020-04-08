"Нарушительница": Иванка Трамп не соблюдает карантин

Новости шоу бизнеса:Советник американского президента и его дочь Иванка Трамп нарушила условия карантина.

В сеть попали фото, сделанные в Белом доме 7 апреля. На них видно, как представители правительства собрались в комнате Рузвельта, где провели видеоконференцию.

Эффектно на фоне всех политиков выделялась Иванка Трамп, которая пришла на работу в стильном платье приталенного кроя. Модница сделала макияж с акцентом на глаза и укладку волос. Лаконичные украшения завершили ее образ.

Интересно, что все участники политической встречи не только нарушили условия карантина, но и не соблюдали правила безопасности. На фото видно, как Дональд и Иванка Трамп, а также американские политики находятся в помещении без защитных масок и перчаток.

Известно, что США страдают от коронавируса. Страна возглавляет рейтинг по количеству инфицированных и смертности. За сутки там погибли 1 736 человек, что сделало государство лидером в жуткой статистике. Всего жертвами COVID-19 стали 12 902 инфицированных.

Именно пандемия и стала причиной совещания в Белом доме. Дональд Трамп провел онлайн-беседы с представителями крупных банков и компаний, которые предоставят финансовую помощь малому бизнесу, который страдает от остановки работы на время карантина. После совещания Иванка Трамп объявила в сети результаты их работы.

"Из телефонного разговора с президентом лидеры частного сектора ответили на наш призыв к действию и объявили о выделении 1,5 миллиарда долларов на поддержку малого бизнеса США. Президент Дональд Трамп также призвал Конгресс выделить дополнительные 250 миллиардов долларов для успеха этой инициативы", – сообщила Иванка Трамп.