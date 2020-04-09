Похудевшая Лолита Милявская удивила Сеть видео в откровенном костюме

Новости шоу бизнеса:Артистка пришла к Ивану Урганту в обтягивающем телесном комбинезоне.

Певица Лолита Милявская появилась на телешоу Вечерний Ургант в очень смелом наряде.

Артистка опубликовала видео в откровенном наряде на странице в Instagram.

"Где еще примерить костюм, который предполагался для шоу в Крокусе, как не в гримерной у Вани Урганта. Надеюсь, сегодня покорю сама себя", — говорит Лолита в видео, снимая себя в зеркале.

56-летняя Милявская позирует в смелом облегающем костюме телесного цвета, который расшит бисером.

Неожиданный наряд восхитил подписчиков: "Как ты похудела!", "Я не узнал Вас", "Секс-бомба", "Лолик, да что ж ты делаешь со мной", "Бомбическая женщина", "Похорошела, красотка".