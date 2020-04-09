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Похудевшая Лолита Милявская удивила Сеть видео в откровенном костюме

Похудевшая Лолита Милявская удивила Сеть видео в откровенном костюме
09:18 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка пришла к Ивану Урганту в обтягивающем телесном комбинезоне.

Певица Лолита Милявская появилась на телешоу Вечерний Ургант в очень смелом наряде.

Артистка опубликовала видео в откровенном наряде на странице в Instagram.

"Где еще примерить костюм, который предполагался для шоу в Крокусе, как не в гримерной у Вани Урганта. Надеюсь, сегодня покорю сама себя", — говорит Лолита в видео, снимая себя в зеркале. 

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56-летняя Милявская позирует в смелом облегающем костюме телесного цвета, который расшит бисером.

Неожиданный наряд восхитил подписчиков: "Как ты похудела!", "Я не узнал Вас", "Секс-бомба", "Лолик, да что ж ты делаешь со мной", "Бомбическая женщина", "Похорошела, красотка".

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Телешоу, Знаменитости, Стиль, Образ, Лолита, Наряды, Лолита Милявская.
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