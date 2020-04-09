Похудевшая Лолита Милявская удивила Сеть видео в откровенном костюме

Певица Лолита Милявская появилась на телешоу Вечерний Ургант в очень смелом наряде.
Артистка опубликовала видео в откровенном наряде на странице в Instagram.
"Где еще примерить костюм, который предполагался для шоу в Крокусе, как не в гримерной у Вани Урганта. Надеюсь, сегодня покорю сама себя", — говорит Лолита в видео, снимая себя в зеркале.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эфир сегодня @vecherniy_urgant). В гостях у Ивана, применила костюмчик для Крокуса) Вдруг, в октябре не понадобится, есть хочется
56-летняя Милявская позирует в смелом облегающем костюме телесного цвета, который расшит бисером.
Неожиданный наряд восхитил подписчиков: "Как ты похудела!", "Я не узнал Вас", "Секс-бомба", "Лолик, да что ж ты делаешь со мной", "Бомбическая женщина", "Похорошела, красотка".