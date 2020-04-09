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15 лет со дня их свадьбы: В Сети опубликовали фото принца Чарльза и Камиллы в домашней обстановке

15 лет со дня их свадьбы: В Сети опубликовали фото принца Чарльза и Камиллы в домашней обстановке
11:13 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Годовщину пара отпразднует в тесном семейном кругу в связи с пандемией коронавируса, охватившей Великобританию и весь мир.

Принц Уэльский и его вторая жена, Камилла Паркер Боулз, герцогиня Корнуольская отмечают годовщину свадьбы в поместье Биркхолл, что в Шотландии.

В четверг, 9 апреля, принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская отмечают 15 лет со дня их свадьбы. Этой новостью пара поделилась с фолловерами их официальной страницы в Instagram.

Пара поделилась фото, сделанным на кануне на крыльце Биркхолла. На снимке принц Чарльз и Камилла одеты в будничной одежде.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-u_JOXgPoA/

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Судя по всему, именно так они выглядят в обычной жизни. На руках у принца и герцогини ее собаки Блубелл и Бет.

Недавно принц Чарльз перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Он и герцогиня Корнуольская находились в течение двух недель на самоизоляции.

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Знаменитости, Королевская семья, Принц Чарльз, Годовщина свадьбы, Принц Чарльз и Камилла.
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