15 лет со дня их свадьбы: В Сети опубликовали фото принца Чарльза и Камиллы в домашней обстановке

Новости шоу бизнеса:Годовщину пара отпразднует в тесном семейном кругу в связи с пандемией коронавируса, охватившей Великобританию и весь мир.

Принц Уэльский и его вторая жена, Камилла Паркер Боулз, герцогиня Корнуольская отмечают годовщину свадьбы в поместье Биркхолл, что в Шотландии.

В четверг, 9 апреля, принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская отмечают 15 лет со дня их свадьбы. Этой новостью пара поделилась с фолловерами их официальной страницы в Instagram.

Пара поделилась фото, сделанным на кануне на крыльце Биркхолла. На снимке принц Чарльз и Камилла одеты в будничной одежде.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-u_JOXgPoA/

Судя по всему, именно так они выглядят в обычной жизни. На руках у принца и герцогини ее собаки Блубелл и Бет.

Недавно принц Чарльз перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Он и герцогиня Корнуольская находились в течение двух недель на самоизоляции.