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Позитив из группы MOZGI сделал тест на коронавирус

Позитив из группы MOZGI сделал тест на коронавирус
12:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Участники группы MOZGI Потап и Позитив выпустили вторую серию своего шоу 2POPODCAST#2.

Участники группы MOZGI Алексей Завгородний и по совместительству музыкальный продюсер группы Потап, выпустили вторую серию собственного шоу 2POPODCAST. Во время разговора Позитив рассказал Потапу о том, что сделал тест на коронавирус – он оказался отрицательным.

Участники группы MOZGI каждую среду в формате подкаста обсуждают важные вопросы на различные темы. Так, в начале разговора Позитив заявил, что провел диагностику на выявление коронавируса, хотя и не имел права этого делать, однако у него появилась такая возможность, поэтому он решил ею воспользоваться.

По его словам, симптомов заболевания у него не было, однако он решил перестраховаться. 

Ко мне домой приехала медсестра в экипировке. Померила пульс и сделала первый тест на грипп. Он оказался отрицательным. Затем она взяла мазок из носа и горла – этот тест делается сутки. Статус – тоже отрицательный, – рассказал Позитив.

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Потап и Алексей Завгородний в своем новом шоу 2POPODCAST рассказывают друг другу о своих карантинных буднях, о том, как создавали музыкальные заставки для всеукраинских школьных уроков по телевидению.

В первом выпуске Потап и Позитив также говорили о том, чем заняться на карантине, как избежать паники, сравнивали реальную и онлайн жизнь, а также звонили Монатику.

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