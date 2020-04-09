Соня Кей племянница Софии Ротару отменила свадьбу

Новости шоу бизнеса:Певица рассказала, как трагедия в семье изменила ее планы.

Украинская певица Sonya Kay планировала сыграть пышную свадьбу в одном из дорогих ресторанов Киева. Однако в планы артистки вмешалась семейная трагедия - смерть отца.

Племянница народной артистки Украины Софии Ротару и ее возлюбленный решили просто расписаться, а торжество, назначенное на 7 июня, - отменить. Поскольку именно папа должен был вести Соню к алтарю.

"Свадьбы не будет, потому что без него она мне не нужна. Мы просто распишемся и все", - рассказала певица в программе "Зірковий шлях".

Sonya Kay также поделилась подробностями недавней трагедии.

"Мама позвонила мне и сказала - папа умер. У меня просто был такой шок, что я не понимала, что происходит, - вспоминает артистка. - Потому что они с мамой только приехали из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили, все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался, и отец умер за секунду".