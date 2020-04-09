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Четверг, 09.04.2020
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Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии после коронавируса

Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии после коронавируса
13:33 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость рассказала, что чувствует себя хорошо и поблагодарила фанов за беспокойство о ее здоровье.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко победила коронавирус, которым заразилась в начале марта. Однако "девушка Бонда" продолжает носить маску.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Публикацию Ольга сопроводила снимком, на котором она наслаждается лучами весеннего солнца. 

"Ребята, спасибо за комментарии и пожелания. У меня все хорошо. Я не могу каждый день выставлять посты, так как очень много дел, а с детьми как вы знаете дел еще больше", - написала актриса.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-uz_P5BIBI/

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Ольга также призвала поклонников соблюдать карантинные меры.

"Пожалуйста, если вы выходите за продуктами одевайте маску на лицо! Я до сих пор одеваю маску когда выхожу, хотя я наверное больше не заразить не могу не подхватить, так как уже переболела. Но я все равно ношу маску! Пожалуйста. Если не для себя, то для других. Это ведь так легко", - отметила знаменитость.

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Все по теме:

Здоровье, Знаменитости, Вирус, Ольга Куриленко, Коронавирус.
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