"Очень хочу стать мамой": Леди Гага дала интервью американскому изданию

Новости шоу бизнеса:Американская певица и актриса рассказала о своих желаниях и будущих планах для американского издания InStyle.

Леди Гага стала героиней майского выпуска журнала InStyle и дала интервью, в котором поделилась планами на будущее.

На вопрос, чего она хочет от жизни, певица ответила:

"Замужества. Больше музыки, больше кино, больше благотворительности вместе с фондом Born This Way Foundation [некоммерческой организацией, которая занимается правами молодежи и поддержанием ее психического здоровья]. Я хочу больше заниматься филантропией. Хочу профинансировать больше исследований о фибромиалгии и невропатической и хронической боли, собрав команду врачей. У меня много мечтаний и надежд. Понятия не имею, чего я в итоге добьюсь, знаю только, что буду заниматься этим с теми, кого люблю".

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Леди Гага призналась, что очень хочет стать матерью.

"Меня очень волнует мысль о детях и материнстве. Я очень хочу стать мамой. Смотрите, какую поразительную вещь мы умеем: мы можем растить внутри себя другого человека. Потом он появляется на свет, и мы должны поддерживать его жизнь", - отметила звезда.

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Фото www.instagram.com

Сейчас певица находится на карантине вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Недавно она выложила селфи с ним.

Фото www.instagram.com

"Стараемся быть сильными, играем в видеоигры и карты и заботимся о себе. Важное напоминание: держите свой ум как можно более свободным от стресса, а ваше тело - в движении", - подписала публикацию Леди Гага.