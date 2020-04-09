"Я люблю тебя": дочь покойного Пола Уокера поделилась архивным видео

Новости шоу бизнеса:Мидоу Уокер - единственный ребенок голливудского актера.

Известный голливудских актер Пол Уокер трагически погиб в 2013 году. Однако, его единственная дочь не забывает про любящего отца и часто делится кадрами из семейного архива.

Так, Мидоу на своей странице Instagram опубликовала милое видео, на котором напугала звезду, а потом утонула в его объятиях.

"Никогда не думала, что поделюсь этим. Но это было правильным. Я люблю тебя. Оставайтесь в безопасности", - прокомментировала девушка.

Напомним, Пол Уокер погиб в результате автокатастрофы из-за столкновения с фонарным столбом. Друг звезды Роджер Родас не справился с управлением и также умер. На момент смерти, актеру было 40 лет и он снимался в 7-й части культового фильма "Форсаж".

Мидоу - единственная дочь Пола Уокера от Ребекки Сотерос. Девушка до 2011 года жила с матерью, но потом переехала к отцу.

Фото www.instagram.com

На данный момент, 21-летняя Мидоу возглавляет благотворительный фонд имени голливудского актера, который помогает пострадавшим от коронавируса.