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"Я люблю тебя": дочь покойного Пола Уокера поделилась архивным видео

"Я люблю тебя": дочь покойного Пола Уокера поделилась архивным видео
21:00 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Мидоу Уокер - единственный ребенок голливудского актера.

Известный голливудских актер Пол Уокер трагически погиб в 2013 году. Однако, его единственная дочь не забывает про любящего отца и часто делится кадрами из семейного архива.

Так, Мидоу на своей странице Instagram опубликовала милое видео, на котором напугала звезду, а потом утонула в его объятиях.

"Никогда не думала, что поделюсь этим. Но это было правильным. Я люблю тебя. Оставайтесь в безопасности", - прокомментировала девушка.

 
 
 
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I never thought I’d share this. But it felt right. Be good. I love you. Stay safe. xx

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Напомним, Пол Уокер погиб в результате автокатастрофы из-за столкновения с фонарным столбом. Друг звезды Роджер Родас не справился с управлением и также умер. На момент смерти, актеру было 40 лет и он снимался в 7-й части культового фильма "Форсаж".

Мидоу - единственная дочь Пола Уокера от Ребекки Сотерос. Девушка до 2011 года жила с матерью, но потом переехала к отцу.

Фото www.instagram.com

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На данный момент, 21-летняя Мидоу возглавляет благотворительный фонд имени голливудского актера, который помогает пострадавшим от коронавируса.

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Видео, Архив, Пол Уокер, Мидоу Уокер.
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