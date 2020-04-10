ПідтримуюЛікарів: Влад Яма присоединился к инициативе Минздрава (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинский хореограф присоединился к социальной кампании Минздрава и позвонил к врачу скорой помощи.

Сейчас врачи являются настоящими героями, которые работают, не покладая рук. Они ежедневно рискуют своей жизнью и спасают тех, кто страдает от смертельной вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус. Министерство здравоохранения Украины начало социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів, к которой привлекает звезд украинского шоу-бизнеса. К их числу присоединился и хореограф Влад Яма.

Для врачей чрезвычайно важной сейчас является поддержка. Именно они остались на передовой противодействия пандемии и без них нам не удастся победить болезнь. Поэтому Минздрав призывает всех выразить слова благодарности медицинским работникам и привлекает к этому известных людей.

Сюприз врачу скорой помощи Ирине из Винницкой области сделал Влад Яма. Он сконтактировал с ней с помощью видеосвязи. Танцовщик в теплой беседе поддержал девушку, пожелал ей сил и признался, что очень ценит работу всех медработников.

Ирина поблагодарила хореографа за приятные слова и попросила оставаться дома и тщательно мыть руки.

"Присоединяйтесь к нашей инициативе #ПідтримуюЛікарів. Спасибо медикам за их самоотверженную и опасную работу! Сейчас они особенно нуждаются во внимании и теплых словах!" – призывают в Минздраве.