Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 9 апреля: Коронавирус в Украине, "Пасха дома" и карантинный вопрос
Итоги дня 9 апреля: Коронавирус в Украине, "Пасха дома" и карантинный вопрос
Погода на Вербное воскресенье: в Украине начнутся дожди
Погода на Вербное воскресенье: в Украине начнутся дожди
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля

Эмили Ратаковски поделилась горячим снимком (Фото)

Эмили Ратаковски поделилась горячим снимком (Фото)
08:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая модель опубликовала эротическое фото, на котором показала аппетитные ягодицы.

Карантин – не повод грустить и это доказывает одна из самых востребованных и самых откровенных моделей современности Эмили Ратаковски. Каждая ее публикация вызывает активные обсуждения в сети. Фотографии красавицы с нетерпением ждут почти 26 миллионов подписчиков в инстаграме. И она не заставляет их долго ждать и чуть ли не ежедневно делится привлекательными кадрами.

На очередном снимке модель позирует почти в темноте. В комнате видим декоративную пальму. Лишь несколько лучиков света падают на ее тело.

Эмили изображена в боди бежевого цвета, которое подчеркивает ее соблазнительные формы. Фотография демонстрирует обнаженные ягодицы сексуальной Ратаковски.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски похвастаться стройной и привлекательной фигурой (Фото)

Девушка подняла голову вверх и ее волосы спадают назад, что придает образу еще большую эротичность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Снимки, Знаменитость, Емили Ратаковски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
02 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
03 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
04 От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)
05 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина
ООС: Боевики увеличили количество обстрелов, погиб один военный и двое ранены
Боевики увеличили количество обстрелов, погиб один военный
Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн
Количество заражений COVID-19 превысило 1,6 млн
Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь