Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Карта коронавируса в Украине и мире 10 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлай)
Карта коронавируса в Украине и мире 10 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлай)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля

Мотивация к учебе на карантине: Потап поделился своим способом

Мотивация к учебе на карантине: Потап поделился своим способом
12:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский рэпер Потап рассказал, как мотивирует сына к хорошим оценкам.

Потап на карантине пытается развлечь своих поклонников и показать интересные занятия, которые помогут с пользой провести время. Вместе с экс-участником популярной украинской группы "Врямя и Стекло" Алексеем Завгородним он организовал шоу, где мужчины обсуждают актуальные темы. В одном из выпусков 2POPОDCAST, он решил поговорить о карантинных буднях школьников.

Артист убежден, что дети должны быть заинтересованы в хороших оценках. Они оказались в сложных условиях, однако нужно стимулировать их к обучению и объяснить, что к нему надо относиться с максимальной ответственностью.

Рэпер рассказал, что придумал для сына Андрея игру и заключил договор. Поскольку Потап часто гастролирует и редко удается видеться с сыном, то при совместном проведении времени он покупал сыну все, что тот пожелал. Однако теперь понимает, что нельзя заваливать ребенка подарками.

Теперь артист с сыном суммируют все оценки, которые ученик получил за неделю.

Потап решил присоединиться к флешмобу FlipTheSwitch (Видео)

Например, он получил 65, добавляем 0 и выходит 650. Если у него оценки ниже 8, то он получает сумму 650 грн электронных виртуальных денег. Если же получает 8 или 7, то вычитаем. Мы начали играть в такую игру. Так я трачу меньше денег, он получает электронные средства и играет во все свои виртуальные игры. Это такая система и она работает. Мы даже стали чаще звонить друг другу, – рассказал продюсер.

Потап говорит, что главное не деньги, я стимул, который вы подаете детям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мотивация, Сын, Карантин, Потап.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
03 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
04 Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
05 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков о возможном премьерстве: Мне теперешний премьер нравится
Аваков о возможном премьерстве: Мне теперешний премьер нравится
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
Сначала на Меган, теперь на Кейт: SMM-специалист Меган Маркл будет работать на Кейт Миддлтон
Сначала на Меган, теперь на Кейт: SMM-специалист Меган Маркл будет работать на Кейт Миддлтон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь