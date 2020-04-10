Звезда "50 оттенков серого" признался, что скучает по вещам, которые раньше казались обыденными

Новости шоу бизнеса:Изоляция и страх заразиться заставили людей вспомнить и оценить прелести повседневной жизни, которые теперь стали недоступными.

Звезда "50 оттенков серого" Джейми Дорнан поделился со своими подписчиками в Instagram списком вещей, которые после пандемии он будет ценить гораздо больше. Сейчас многие осознали, насколько важную роль в такой ситуации играют медицинские работники.

Дорнан поставил их первыми в своем списке.

"Когда все это закончится, вот эти вещи я буду ценить больше, чем раньше. Людей, которые работают в сфере здравоохранения. Да и вообще всех людей. Объятия с друзьями. Игру в гольф. Солнце. Просмотр игры в гольф. Ветер. Просмотр регби. Дождь. Снег. Хорошее вино. Океан. Путешествия. Работу. Гиннесс Драфт. Рестораны. Пабы. Кино. Живую музыку. Жизнь", - написал Джейми.

Фото www.instagram.com

Недавно актер вернулся в Instagram, но удалил весь контент, которым делился до этого. Он завел страницу в 2014, а с лета 2016 перестал ее вести.

Сейчас кроме списка переоцененных вещей на его странице выложена фотография, на которой Дорнан сидит в кресле без рубашки облитый синей краской с головы до пояса.

Фото www.instagram.com

"Самоизоляция привела меня к этому", - подписал он кадр.