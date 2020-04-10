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Пятница, 10.04.2020
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Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)

Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
20:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Певица призналась, что вчера, 9 апреля, из-за COVID-19 из жизни ушли трое ее друзей.

Даже в условиях карантинного режима Мадонна старается не терять связь со своими поклонниками. В коротких видеороликах звезда рассказала, как проводит и эмоционально переживает период самоизоляции. Очередной заметкой на личной странице в инстаграме певица сообщила, что только за последние сутки она потеряла трех друзей из-за прогрессирования коронавируса.

Под сопровождение джазовой музыки в собственном кабинете за пишущей машинкой Мадонна призналась, что последней ночью даже не сомкнула глаз от боли и переживаний. 9 апреля из жизни ушли трое близких для нее людей: двоюродный брат, телохранитель и Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее музыку и помогал попадать в танцевальные чарты.

"Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита... За последние 24 часа я потеряла трех людей... Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня довольно", - отметила Мадонна.

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Кроме того, звезда, которая проводит карантин с семьей в Лондоне, отметила, что ее дети беспокоятся о его здоровье и часто напоминают о травмированном бедре. Однако от такой опеки певице становится только хуже и она действительно чувствует себя сломанной: "Если кто говорит, что ты сломан столько раз в день, ты начинаешь так себя чувствовать".

 
 
 
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............... #quarantine #covid19 #stayhome #staysafe @ncrfilms

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Напомнимпо состоянию на утро 10 апреляв мире насчитывалось 1 млн 603 тыс. 195 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 95 тыс. 756 человек, поправились 355 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 2203 случая заболевания COVID-19, из них 69 – летальных, выздоровели после коронавируса 61 человек.

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Мадонна, Певица, Коронавирус, Covid-19.
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