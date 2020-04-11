Холостяк 10 сезон 6 выпуск: свидание на рыбалке и скандальная церемония роз

Новости шоу бизнеса:10 апреля прошел шестой выпуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон.

Шестой выпуск популярного шоу "Холостяк" 10 сезон продолжает удивлять интригами и поступками участниц.

Холостяк Макс Михайлюк провел сразу несколько свиданий за неделю.

На первое свидание холостяк пригласил сразу двух девушек – Дашу и Аню. Свидание было назначено на яхте, чтобы порыбачить. Там участницы делились рассказами о себе и своими историями из жизни, рыбачили и загорали. После, Максим и Аня уединились на яхте и говорили. Ане очень понравилась эта идея, ведь это было ее любимое совместное занятие с отцом.

После рыбалки девушки должны были приготовить показать свою хозяйственность, приготовив улов. Тогда Максим пригласил поговорить Дашу.

В результате свидания розу не получила ни одна из девушек.

Оля получила приглашение на индивидуальное свидание. Макс устроил экстремальное свидание с девушкой.

Пара пошла кататься на тарзанке. Оля прыгнула первой и отказалась от помощи, что не импонирует холостяку. Где-то посреди джунглей она признала, что не умеет быть слабой, на что Макс сказал, что сила женщины в ее слабости.

Пара веселилась на свидании, обнималась и много говорила.

После, Максим и Оля переоделись и продолжили вечер в комфортной обстановке. Итог свидания - девушка получила розу.

Следующей приглашение на индивидуальное свидание получила Дана. Максим приготовил для девушке – прыжок с парашюта. На свидании ребята говорили о себе и своем детстве, чтобы участница преодолела страх.

Первым прыгнул Максим с инструктором, а затем и Дана тоже с инструктором. Девушка была просто поражена от своего поступка.

После приземления Дана сразу же взяла все под контроль - подбежала к юноше и страстно поцеловала в губы.

В итоге девушка получила розу.

Другие участницы 10 сезона погружались в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии.

На свиданиях розы уже получили Оля и Дана, поэтому они имели "иммунитет" и точно не могли оставить проект.

Затем Холостяк начал вручать розы. Первый цветок получила Алина. После этого он отдал розы еще Кристине, Виктории, Насти и Анне. Поэтому Дарья должна была покинуть проект.

Неожиданно для всех Максим решил исполнить последнее желание Даши. Пара решила искупаться в бассейне. Холостяк решил подарить ей розу.

Услышав звук девушки вышли на улицу и увидели как Максим с Дарьей целовались. Это их очень поразило и огорчило. После этого участницы разошлись по комнатам и даже задумались о том, чтобы покинуть проект. Холостяк свое решение не объяснил.

У участниц шоу холостяк даже появится мысль, что Макс уже сделал выбор на шоу Холостяк.