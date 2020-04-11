"Да уж, выросла Женька": Анна Кошмал опубликовала откровенное фото

Новости шоу бизнеса:Новое фото звезды сериала "Сваты" вызвало бурю приятных эмоций среди поклонников актрисы.

Украинская актриса Анна Кошмал стала популярной, благодаря роли старшей внучки Ивана Будько в сериале "Сваты".

Сейчас страница девушки в Instagram насчитывает более 460 тысяч фолловеров, а каждое ее новое фото получает сотни лайков и восторженных комментариев.

Так, на днях Анна опубликовала фото, где запечатлена в красном пиджаке, надетом на голое тело. Красная помада сделала яркий акцент в образе, а аккуратная укладка подчеркнула изящные черты лица актрисы.

Фото www.instagram.com/smorkovkina

"Женя Ковалева, я от вас в восторге!", "Ну бомба просто", "огонь", "тебе очень идет красный", "да уж, выросла Женька", - комментируют фото поклонники.