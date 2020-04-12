Елена Кравец покорила редким фото подросшего сына

Новости шоу бизнеса:Поклонники Елены не смогли пройти мимо милой фотографии и принялись ее комментировать.

Актриса студии "Квартал 95" редко делится с поклонниками снимками своих двойняшек, которых родила три года назад. Но сейчас знаменитость решила сделать исключение и показала фотографию подросшего сыночка.

На уютном фото, которое Елена опубликовала в своем Instagram, Ваня стоит у больших панорамных окон и смотрит на закат.

"Мам, солнышко на ночь не смотрит мультики. Оно смотрит на воду и на меня", - прокомментировала публикацию актриса цитатой малыша.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-1KpPHp_3P/

Одних поклонников впечатлил вид из окна и они набросились с расспросами, ее ли это дом. Другие забросали комплиментами малыша, отмечая то, как заметно он подрос.

"Невероятная красота и Ванек романтик", "Это Ваш дом? Если да, то я в обмороке", "Какой милый", "Малыш милый", "Бозе, сладкий", "Дом на воде?", "Вместо тысячи слов! Дети видят то, чего мы порой не замечаем", "Как подрос", - пишут комментаторы.

Двойняшки Катя и Ваня появились на свет 15 августа 2016 года. Елена и ее супруг Сергей Кравец воспитывают также 17-летнюю дочь Машу.